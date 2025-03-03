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Çanakkale'de Otobüs Kazası: 37 Yaralı

Çanakkale'de Otobüs Kazası: 37 Yaralı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İskece Karnavalı'ndan dönen tur otobüsünün kazasında yaralı sayısı 37'ye yükseldi. İlk belirlemelere göre, otobüs şoförünün uyuduğu iddia ediliyor. Jandarma inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaralı sayısı 37'ye yükseldi. Yunanistan'daki İskece Karnavalı'ndan dönen tur otobüsü şoförünün ilk belirlemelere göre uyuduğu iddia edildi. Kazada sürücü Y.B. de yaralandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Yunanistan'da düzenlenen İskece Karnavalı'ndan İzmir'e giden tur otobüsü yoldan çıktı. Kazada yaralı sayısı 37'ye yükseldi. Otobüste 44 yolcu bulunduğu belirtildi. Kaza sırasında ilk belirlemelere göre otobüs şoförü Y.B.'nin uyuduğu iddia edildi. Kazada sürücü Y.B. de yaralandı. Yolcuların ilk beyanlarına göre İzmir'e giden otobüsün Yunanistan sınırında yoğunluk nedeniyle yaklaşık 5 saat beklediği ileri sürüldü.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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