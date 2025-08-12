Çanakkale'de Orman Yangınına Yoğun Müdahale

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına gece boyunca karadan yoğun müdahale devam ediyor. Bölgede şiddetli rüzgar da etkisini gösterirken ekipler gece gündüz fark etmeden mesai yapıyor.

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına karadan yoğun müdahale gece boyunca devam ediyor. Yangın bölgesinde rüzgar zaman zaman şiddetini arttırırken ekipler ise yorulmak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; yangına havadan 10 uçak, 9 helikopter ile, karadan ise 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personel ile müdahale edildiğini belirtti. Riskli bölgelerde bulunan 2 bin 90 vatandaş tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye edilirken, dumandan etkilenen 77 vatandaşın ise sağlık kuruluşlarında tedavileri devam ediyor. - ÇANAKKALE