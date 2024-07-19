Çanakkale'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın saat 12.00 sıralarında Bayramiç'in Barajtepe mevkiinde ormanlık alanda başladı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye 4 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, dozer, çok sayıda orman personeli sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. - ÇANAKKALE