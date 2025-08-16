Çanakkale'de Orman Yangını Sonrası Evlerin Enkazı Kaldırılıyor
Bayramiç ilçesinde gerçekleşen orman yangınında hasar gören 22 bina için enkaz kaldırma çalışmaları AFAD koordinesinde başlatıldı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen orman yangınında hasar alan evlerin enkazları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) koordinasyonunda İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kaldırılıyor.
Bayramiç ilçesinde 8 Ağustos tarihinde meydana gelen orman yangını ardından Saçaklı köyünde Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 22 yapının yıkıldığı tespit edildi. Yıkılan binalara ait enkaz ve hafriyat kaldırma çalışmaları, AFAD koordinasyonunda İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başladı. - ÇANAKKALE
