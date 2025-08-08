Çanakkale'de Orman Yangını: Sokaklar Boşaltılıyor

Çanakkale'de Orman Yangını: Sokaklar Boşaltılıyor
Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde başlayan orman yangını hızla yayılarak yerleşim yerlerine ve hastaneye yaklaştı. Yangınla mücadele havadan ve karadan devam ederken, Kepez'de yoğun duman nedeniyle vatandaşlar sokakları boşaltma kararı aldı.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personel müdahale ederken havadan 8 uçak, 4 helikopter destek veriyor.

Sokaklar boşaltılıyor

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yaklaştı. Yangın bölgesine yakın olan Kepez'de sokaklarda yoğun duman etkisini gösterdi. Vatandaşlar dumandan etkilenmemek için sokakları boşalttı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
