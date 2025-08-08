Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor
Güncelleme:
Çanakkale'nin Sarıcaeli köyünde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Çanakkale'de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE

