Haberler

Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, Ezine ilçesi Akköy yakınlarda, saat 16.45 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan 3 helikopter, 4 uçak, karadan ise toplam 11 arazöz ve su ikmal aracı, 2 dozer, ilk müdahale aracı ile toplamda 86 personel ile müdahale etti. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın saat 17.50 sıralarında kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türbanlı hakimi reddeden avukat davasında tanıklar dinlendi

"Laikliğe aykırı" dedi, türbanlı hakimi reddetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
''Hesap zamanı'' demişti! Ali Koç'un TFF'deki bu görüntüsüne tepki yağıyor

Ali Koç'un bu görüntüsüne tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.