Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, Ezine ilçesi Akköy yakınlarda, saat 16.45 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan 3 helikopter, 4 uçak, karadan ise toplam 11 arazöz ve su ikmal aracı, 2 dozer, ilk müdahale aracı ile toplamda 86 personel ile müdahale etti. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın saat 17.50 sıralarında kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE