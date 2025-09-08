Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Çınarlı köyünde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde bulunan okulların bahçesinde ve kız öğrenci pansiyonu çatısında yükselen dumanlar sebebiyle ekipler müdahale gerçekleştirdi.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Çınarlı köyünde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan 5 uçak, 5 helikopter, yangın yönetim helikopteri karadan ise 8 arazöz, 9 su ikmal aracı, 9 pikap, ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi, 200 personel ile müdahale edildi. Yangın Çanakkale Fen Lisesi ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi'nin yakınlarında çıkması nedeniyle öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi. Okulların bahçesinde ve Çanakkale Fen Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu çatısında yükselen dumanlar sebebiyle ekipler müdahale gerçekleştirdi. Yangın, saat 14.15 sıralarında tamamıyla kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE