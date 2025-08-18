Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının ilk günü alevlerden kaçan bir karaca cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangının ilk günü alevler arasından kaçan karaca ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, 16 Ağustos saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın yoğun müdahaleler sonunda tamamen kontrol altına alındı. Yangının ilk günü akşam saatlerinde Kumköy köyünde yaşayan Mehmet Uysal, yangın bölgesinde alevlerden kaçan karacayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz

Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar

Türkiye'nin yanı başında gerilim tavan! 50 bin asker sevk edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.