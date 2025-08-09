Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Sarıcaeli köyünde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin alevler arasında kaldığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çanakkale'nin Sarıcaeli köyünde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına müdahale sırasında alevlerin arasında kalan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.20 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında rüzgarın saatte 80 kilometre hıza varan şiddetle esmesiyle yangın kısa sürede büyük bir alanı kapladı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangına karadan arazözle müdahale eden ekiplerden biri ise alevler arasında kaldı. O anlar orman personelinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
