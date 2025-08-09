Çanakkale'de Orman Yangını: Evler Küle Döndü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınında evleri zarar gören vatandaşlar yaşananları gözyaşlarıyla anlattı.

Bayramiç ilçesinde başlayan yangın Saçaklar köyünde büyük maddi hasara sebep oldu. Yangında ormanlık alanlar, tarım arazileri, evler ve damlar zarar gördü. Evleri yangında büyük hasar alan Zekai Günay Oyman ve Nurhan Aydoğan o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Köyde hatıralarım vardı

10 yıldır köyde yaşadığını söyleyen Zekai Günay Oyman (66), "Bu köylüyüm. Cumadan sonra saat saat 14.00'de yangın başladı, köye geldi. Elimizden gelen müdahaleyi yaptık ama hakkından gelemedik. Gördüğünüz gibi köyümüzün yarısından fazlası yandı. Üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Köyde hatıralarım vardı, burada doğdum büyüdüm" dedi.

Evde kullanacak hiç bir şey kalmadı

Köye geldiklerinde her yerin yandığını vurgulayan Nurhan Aydoğan, "Büyük büyük korlar kalmış onlar yanıyordu. Evde kullanacak hiç bir şey kalmadı. Hepsi yandı. Çok üzgünüz ama Allah beterinden korusun. Yangın sırasında Biga'daydık. Motorumuz yandı. Zeytin toplama makinalarımız vardı, yaygılarımız vardı, tarla malzemelerimiz vardı. Evin içinde kaşıklara varıncaya kadar hepsi yandı" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE