Çanakkale'de Orman Yangını: Evler Küle Döndü

Çanakkale'de Orman Yangını: Evler Küle Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını, Saçaklar köyünde evleri ve tarım arazilerini vurarak büyük maddi hasara neden oldu. Zekai Günay Oyman ve Nurhan Aydoğan yangında yaşadıkları kayıpları ve acıyı gözyaşlarıyla anlattı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınında evleri zarar gören vatandaşlar yaşananları gözyaşlarıyla anlattı.

Bayramiç ilçesinde başlayan yangın Saçaklar köyünde büyük maddi hasara sebep oldu. Yangında ormanlık alanlar, tarım arazileri, evler ve damlar zarar gördü. Evleri yangında büyük hasar alan Zekai Günay Oyman ve Nurhan Aydoğan o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Köyde hatıralarım vardı

10 yıldır köyde yaşadığını söyleyen Zekai Günay Oyman (66), "Bu köylüyüm. Cumadan sonra saat saat 14.00'de yangın başladı, köye geldi. Elimizden gelen müdahaleyi yaptık ama hakkından gelemedik. Gördüğünüz gibi köyümüzün yarısından fazlası yandı. Üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Köyde hatıralarım vardı, burada doğdum büyüdüm" dedi.

Evde kullanacak hiç bir şey kalmadı

Köye geldiklerinde her yerin yandığını vurgulayan Nurhan Aydoğan, "Büyük büyük korlar kalmış onlar yanıyordu. Evde kullanacak hiç bir şey kalmadı. Hepsi yandı. Çok üzgünüz ama Allah beterinden korusun. Yangın sırasında Biga'daydık. Motorumuz yandı. Zeytin toplama makinalarımız vardı, yaygılarımız vardı, tarla malzemelerimiz vardı. Evin içinde kaşıklara varıncaya kadar hepsi yandı" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu

Tercih yapacaklar dikkat! Danıştay'dan binlerce öğrenciye güzel haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız

Bakan Fidan ilk kez böyle konuştu: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı

Çaresizliğin fotoğrafı
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı

Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.