Çanakkale'de Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etmeye devam ediyor. Yangın nedeniyle Eceabat Yolağzı ve Gelibolu Karainebeyli köyleri tedbiren boşaltılıyor. Bölgede müdahale çalışmaları devam ederken yangın dron ile görüntülendi.

Yangın saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 11 uçak, 10 helikopter karadan ise 30 arazöz, 5 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 320 personel ile müdahale ediliyor. Yangında tedbir amaçlı Eceabat Yolağzı ve Gelibolu Karainebeyli köyleri tahliye ediliyor. Bölgede müdahale çalışmaları devam ederken yangın, dron ile havadan görüntülendi. - ÇANAKKALE