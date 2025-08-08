Çanakkale'de Orman İşçileri Yangından Etkilenen Kirpiye Su İçirdi
Çanakkale'de meydana gelen orman yangınlarından etkilenen kirpi, orman işçileri tarafından kurtarılarak su içirildi. Yangına müdahale devam ediyor.
Çanakkale'de Merkez ve Bayramiç ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan yangınlara müdahale devam ediyor. Orman yangınlarından hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyünde orman işçileri yangından etkilenen bir kirpiyi kurtardı. Dumandan ve sıcak havadan etkilenen kirpiye orman işçileri su içirerek serinletti. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa