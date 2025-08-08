Çanakkale'de Orman İşçileri Yangından Etkilenen Kirpiye Su İçirdi

Çanakkale'de Orman İşçileri Yangından Etkilenen Kirpiye Su İçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de meydana gelen orman yangınlarından etkilenen kirpi, orman işçileri tarafından kurtarılarak su içirildi. Yangına müdahale devam ediyor.

Çanakkale'de yangından etkilenen kirpiye orman işçileri su içirdi.

Çanakkale'de Merkez ve Bayramiç ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan yangınlara müdahale devam ediyor. Orman yangınlarından hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyünde orman işçileri yangından etkilenen bir kirpiyi kurtardı. Dumandan ve sıcak havadan etkilenen kirpiye orman işçileri su içirerek serinletti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çanakkale'de orman yangını! Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı, köyler boşaltılıyor

Kenti saran orman yangını! Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep FK, Galatasaray'a karşı 40. saniyede penaltı bekledi

Çok tartışılıyor! 40. saniyede penaltı beklediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.