Çanakkale'de Okulda Şiddet: Genç Çocuğun Durumu Kritik

Çanakkale'de sınıf arkadaşı Y.C. tarafından darbedilen M.D.Y.'nin ağır yaralandığı için yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. M.D.Y.'nin yoğun bakımdaki 6'ncı gününde durumunun hala kritik olduğu öğrenildi.

Olay, 25 Eylül saat 15.35'te Biga ilçesinde bulunan Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.D.Y. (14), Y.C.'nin (14) ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., M.D.Y.'ye yumruk attı. M.D.Y., yumruğun etkisiyle kafasını sıraya çarparak yere düştü. Y.C. ise, yerde yatan M.D.Y.'yi tekme ve yumruklarla darbetmeye devam etti. Nöbetçi öğretmen, kavgayı ayırdıktan sonra durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirlenmesinin üzerine ambulansta yapılan müdahalenin ardından kalp sağlık ekipleri tarafından tekrar çalıştırıldı. Ağır yaralı M.D.Y., önce Biga Devlet Hastanesi'ne ardından Çanakkale Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alındı. M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar meydana geldiği ortaya çıktı. Öte yandan, gözaltına alınan Y.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.C., çıkarıldığı mahkemece 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Çanakkaleli motorculardan aileye destek

1915 Çanakkale Motosikletli Kuryeler Derneği, baba Hasan Yıldız ve anne Çiğdem Yıldız'ı hastanede ziyaret ederek destek verdi. Ziyaret sonrası oğlunun son durumu hakkında açıklama yapan baba Yıldız, "Oğlumun durum aynı şekilde stabil, yoğun bakım ünitesinde uyutuluyor. Durumun ağır olduğu söyleniyor. Biz üzgünüz, başka aileler de üzülmesin, bunlar için önlemler alınsın. Okullara güvenlik, sağlık personeli yerleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Soruşturma aşamasının devam ettiğini biliyoruz. Biz çocuğumuzun şu anda sağlığıyla meşgulüz" dedi.

"Demek ki onlar da böyle bir aile ki çocuğuna yansıtmışlar"

Anne Çiğdem Yıldız da oğullarını darbeden Y.C.'nin ailesinin de kendileriyle iletişime geçmediğini belirterek, "Benim oğlum yandı, başka evlatlar yansın istemiyorum. Birlik zamanı, hiç kimse bizi yalnız bırakmasın. Biz dik duruyoruz, oğlumuz iyileşecek inanıyorum ki. Ama bu suçlular suçsuz kalmasın. Avukatlardan, her şeyden destek bekliyoruz. Hani yalnız bırakmasınlar evladımı. Biz bırakmıyoruz ama devletimizden de bırakmamalarını istiyorum. Benim ciğerim yandı. Hiçbir ailenin ciğeri yanmasın, evlatsız kalmasın. Karşı taraftan kimse aramadı. Çocuğun zaten ailedir yansıması. Demek ki onlar da böyle bir aile ki çocuğuna yansıtmışlar. Benim oğlum ona tepki verebilirdi. Ama sonuçta benim oğlum karınca incitmesini bilmediği için bu hale geldi. Kendini savunsaydı bu hale gelmezdi benim oğlum. Aile bir cani yetiştirmiş. Çocuğa baktığın zaman aileyi görüyorsun zaten. Bence ailecek caniler. Yoksa bu olay bizim başımıza gelmezdi yani. Umudumu hiçbir zaman yitirmiyorum. Benim oğlum uyanacak. Bugün olmazsa 3 ay sonra, 3 ay sonra olmazsa 1 yıl sonra benim oğlum uyanacak. Ona eminim. Allah'ıma güveniyorum, inanıyorum. Ama o cani neyse suçu çeksin, ömür boyu çıkamasın hapisten. Ben nasıl evlat için yanıyorsam, o çocuğa cani dedikleri an benim ciğerlerim nasıl yandıysa annesinin ciğerleri de yansın istiyorum. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Hiç kimse bizi yalnız bırakmıyor, yalnız değiliz biz. Tüm destek verenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.