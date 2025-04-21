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Çanakkale'de Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri Artırıldı

Çanakkale'de Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri Artırıldı
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde denetimlerini artırdı. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, 38 okulun çevresinde yapılan çalışmalar ve denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca devam edeceğini açıkladı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde denetimlerini artırdı.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, yürütülen çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde; il merkezimizdeki ilk, orta ve lise düzeyindeki toplam 38 okulun çevresinde denetimlerini arttırdıklarını ifade eden Müdür Kurt, "72 okul sorumlusu personelimiz ve 25 görevli ekibimizle okul giriş ve çıkış saatlerinde sahada olarak öğrencilerimizin güvenliğini sağlıyoruz. Ayrıca Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğümüz ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğümüz koordinesinde, öğrenci servis araçlarını da düzenli olarak denetliyoruz. Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz. Tüm mücadelemiz, onların güvenliği ve huzuru için" ifadelerini kullandı.

Denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız devam etmesi ve okul çevrelerinin çocuklar için daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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