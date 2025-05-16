Çanakkale'de Nitelikli Yağma Operasyonu: 9 Kişi Tutuklandı

Çanakkale'de Nitelikli Yağma Operasyonu: 9 Kişi Tutuklandı
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Çanakkale'de düzenlenen geniş çaplı bir operasyonda, nitelikli yağma suçuna karıştıkları belirlenen 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Olayda çeşitli suçlara karışan şahısların silahlı çatışmaya kadar uzanan bir çatışma süreci yaşadığı öğrenildi.

Çanakkale'de nitelikli yağma operasyonu sonucunda 9 şahıs tutuklandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen nitelikli yağma operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde suçla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada Gökçeada ilçesinde nitelikli yağma suçuna karıştıkları belirlenen iki aileye mensup toplam 13 şüpheliyi tespit etti. Yapılan çalışmada çeşitli yağma suçlarına karıştıkları tespit edilen şahısların daha sonra çıkar çatışmasına düştükleri, bunun da silahlı çatışmaya dönüştüğü öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 12 Mayıs'ta geniş çaplı operasyon düzenledi. 15 ekip, 2 çevik kuvvet timi ve toplam 70 personelin katılımıyla 9 ikamet ve 8 araca yönelik arama yapıldı. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İlk kurulan mahkemede şüphelilerden C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.K. isimli şahıs tutuklandı. Gözaltında bulunan diğer 11 şüpheli ise Gökçeada'da çıkarıldıkları mahkemece 8'i hakkında tutuklama kararı, 2'si hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Operasyon sonucunda; E.A, B.A, Ş.A, M.A, F.A, Ö.Ç, E.Ç, K.Ç, F.K olmak üzere toplam 9 kişi tutuklandı. M.Ç, T.A, C.A isimli 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.A ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VURAL BOZOK - 3.Sayfa
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