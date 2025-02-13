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Çanakkale'de Motosiklet Sürücüsüne 14 Bin Lira Ceza

Çanakkale'de Motosiklet Sürücüsüne 14 Bin Lira Ceza
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Çanakkale'de sosyal medya üzerinden trafikte tehlikeli hareketler paylaşan motosiklet sürücüsüne 14 bin 69 lira idari para cezası kesildi. İhlaller arasında trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, abartı egzoz kullanma ve plakada değişiklik yapma yer aldı.

Çanakkale'de motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler yaparak video çeken ve bu videoyu sosyal medya hesabında paylaşan motosiklet sürücüsüne 14 bin 69 lira idari para cezası uygulandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan sanal devriye hizmetleri kapsamında S.S'nin (26) Instagram hesabında 'Motosikleti ile Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürecek' ihlallerde bulunduğuna dair paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan adli işlem başlatılan S.S'ye, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek', 'abartı egzoz' ve 'farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak' ihlallerinden 14 bin 69 lira idari para cezası uygulandı.

S.S'nin sosyal medya hesabından paylaşımlarda kullandığı 19 AAB 369 plakalı motosikleti trafikten men edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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