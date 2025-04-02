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Çanakkale'de Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'de bir motosikletin bariyere çarpması sonucu 24 yaşındaki sürücü Emir Can Okuducu hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Çanakkale'de seyir halindeki motosikletin bariyere çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Çanakkale Köprülü Kavşak üzerinden Ezine istikametine seyir halindeyken çevre yolu üzerinde meydana geldi. Emir Can Okuducu (24) idaresindeki 17 AGV 605 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Yolun solunda bulunan bariyere ve refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Emir Can Okuducu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Okuducu'nun cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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