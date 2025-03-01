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Çanakkale'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde emanet aldığı motosiklet ile bir araca çarparak yol kenarına savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iddiaya göre emanet aldığı motosiklet ile bir araca çarptıktan sonra yol kenarına savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çanakkale-Bİga Karayolu üzerinde Şakirbey Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü emanet aldığı 34 ETD 246 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken, önündeki 34 MG 9531 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü motosiklet ile yol kenarına savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından motosiklet sürücüsünün cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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