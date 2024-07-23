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Çanakkale'de Motosiklet Kazası: İki Sürücü de Hayatını Kaybetti

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında her iki sürücü de hayatını kaybetti. Kazanın detaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki motosiklet çarpıştı. Kazada her iki motosikletin sürücüsü de hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Türkmenli köyünde meydana geldi. Halil İbrahim Kızıloğlu'nun kullandığı 17 TR 220 plakalı motosiklet, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 17 AAG 187 plakalı motosikletle Türkmenli köyü içinde çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, iki sürücünün de hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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