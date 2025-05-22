Çanakkale'de Kovalamaca Sonrası İki Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de Kovalamaca Sonrası İki Şüpheli Tutuklandı
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Çanakkale'de 'dur' ihtarına uymayan otomobil ile yaşanan kovalamaca sırasında motosikletli polis ekibinin üniversite öğrencisine çarpması sonucu iki şüpheli tutuklandı. Olay, 19 Mayıs'ta meydana geldi.

Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan otomobil ile yaşanan kovalamaca sırasında motosikletli ekibin üniversite öğrencisine çarpıp ağır yaralanmasına sebep olan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaza, 19 Mayıs'ta saat 23.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletli asayiş ekibi İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen 17 EK 823 plakalı araç içinde Güzelyalı'da meydana gelen motosikletle iş yeri kurşunlama olayının şüphelisi Y.Ü'yü (21) gördü. Polis şüpheli bir şahsa müdahale etmek istedi. Bu sırada polise silah gösteren şüpheli şahıs araç ile kaçmaya başladı. Ekipler ile şüpheli araç arasında kent merkezinde kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında motosikletli asayiş ekipleri Atatürk Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya ÇOMÜ Eğitim Fakültesi öğrencisi Doğa G.'ye çarptı. Doğa G., ambulansla ÇOMÜ Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

17 EK 823 plakalı araçla kaçan 2 şüpheli ile onlara kaçmalarında yardımcı olan 3 kişi, 17 AAE 481 plakalı araç ile il merkezi girişinde polisler tarafından yakalandı.

Şüpheliler Y.Ü., E.K., U.B.K., M.Ü.O. ve C.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden kasten yaralama, motosiklet hırsızlığı ve diğer suçlardan olmak üzere 36 suç kaydı bulunan Y.Ü. (21) ile kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yarama, hırsızlık, cinsel taciz ve diğer suçlardan olmak üzere 43 suç kaydı bulunan E.K. (21) tutuklandı.

Şüphelilerden 3 suç kaydı bulunan U.B.K, 3 suç kaydı bulunan M.Ü.O. ve 7 suç kaydı bulunan C. E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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