Kürekle başına vurarak öldürdüğü kadının gözlerini oydu! Kocasını teselli ederken yakayı ele verdi - Haberler

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Kürekle başına vurarak öldürdüğü kadının gözlerini oydu! Kocasını teselli ederken yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde evli bir kadın, akrabası olan Hakkı Elalmış tarafından başına kürekle vurularak öldürüldü. Elalmış daha sonra kadının gözlerini oydu. Çiftlikteki güvenlik kameralarını izleyen jandarma ekipleri, katil zanlısını hastanede öldürdüğü kadının kocasını teselli ederken gözaltına aldı.

3 yıl önce Mardin'den Biga'ya bağlı Kanibey köyüne mevsimsel işçi olarak gelen evli 2 çocuk babası Hakkı Elalmış, köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA GÖZLERİNİ OYDU

Hakkı Elalmış'ın akrabaları Abdullah Demir, eşi Türkan Demir ve 3 çocuğu da geçtiğimiz yıl Mardin'den köye gelerek buradaki başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladılar. Dün akşam saatlerinde Türkan Demir'in bulunduğu tavuk çiftliğine gelen Hakkı Elalmış ile arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüdükten sonra Elalmış, çiftlikte bulunan kürekle talihsiz kafasına defalarca vurarak öldürdü. Gözü dönen katil zanlısı daha sonra kadının gözlerini de yuvasından çıkarttı.

Kürekle başına vurarak öldürdüğü kadının gözlerini oydu! Kocasını teselli ederken yakayı ele verdiTürkan Demir ve kocası Abdullah Demir

KADININ KOCASINI TESELLİ EDERKEN YAKALANDI

Çiftlikte çalışan başka bir işçi, kadının kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu eşi Abdullah Demir'e bildirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cesedi Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede eşinin işlemlerini yapan acılı eş Abdullah Demir'i teselli eden Hakkı Elalmış, çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Elalmış'ın Biga İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kürekle başına vurarak öldürdüğü kadının gözlerini oydu! Kocasını teselli ederken yakayı ele verdiAbdullah Demir ve Hakkı Elalmış

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Jandarma Hisarcık Tavuk 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (3)

Erhan Ebiloglu:

Mahkeye çıkmadan direk asacaksın çara bu

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UZUNMUSTAFA:

dunyanin civisi cikmis eskiden etnik koken veya dinsel olarak olaylar elealinirdi. gavur mu yapar abi hersey beklenir denilirdi. bu ne ya oldurdun gozlerini oymak nedir. nasil bir tur bu ya

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emre Kenan:

abi nasıl kıyıyorsunuz kadınlara hiçmi vicdan yokk yazık günah içim acıdı evleniyorsunuz bu haltı yemeyin verin abi geberene kadar çıkmasın ordan

Cevap Yaz 4 16 Yayından Kaldır
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