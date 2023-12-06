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Çanakkale'de kış denetimleri sürüyor

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, kış aylarının başlamasıyla birlikte trafik güvenliğini artırmak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Kış döneminde kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi ve denetimlerin temel amacı, kış aylarında artan trafik kazalarını, yolların trafik yükü nedeniyle kapanmasını, trafik sıkışıklıklarını, can ve mal kaybını önlemek olacak.

Çanakkale'de kış denetimleri sürüyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, kış aylarının başlamasıyla birlikte trafik güvenliğini artırmak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Gelibolu'da Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nce trafik denetimleri devam ediyor. 1 Aralık'tan 1 Nisan'a kadar süren kış döneminde, yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan tüm araçlar için kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda, kış mevsimi boyunca sürecek yoğun bir denetim yapılacak olup denetimlerin temel amacı, kış aylarında artan trafik kazalarını, yolların trafik yükü nedeniyle kapanmasını, trafik sıkışıklıklarını, can ve mal kaybını önlemek olacak. Uygulamalarda kış lastiği kullanmayan sürücülere 2918 sayılı Kanunun 65/A maddesi uyarınca 2568 TL tutarında trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca gün boyunca " radarla hız denetimi", yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik takograf, yetki belgesi denetimleri", " emniyet kemeri", denetimleri yoğun biçimde gerçekleştirildi. Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerinin denetimlerin yıl boyunca yoğun olarak devam edeceğini ve yeni yılda da trafik kazalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınıp, çalışmaların yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Gelibolu Güvenlik Trafik 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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