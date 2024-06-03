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Çanakkale'de kendini MİT personeli olarak tanıtan kişi yakalandı

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Çanakkale'de bir kafede kendini Milli İstihbarat Teşkilatı personeli olarak tanıtan bir kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Üzerinde yapılan aramada kuru sıkı tabanca ve askeri kamuflaj ele geçirildi.

Çanakkale'de kendini Milli İstihbarat Teşkilat personel olarak tanıtan kişi yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir kafede kendini Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait personel kimlik kartı ile teşhir eden kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi Yeni Kordonda bulunan bir cafede kendini Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait personel kimlik kartı ile teşhir eden bir şahıs olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. KOM ekiplerince kafede yakalanan T.T. gözaltına alındı. Üzerinde yapılan aramada kuru sıkı tabanca, askeri personel kamuflajı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından T.T. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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