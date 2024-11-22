Çanakkale'de Kamyon Kasasında 2 Milyon Makaron Ele Geçirildi
Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik olarak durdurulan bir kamyonda 2 milyon makaron ele geçirildi. Kamyon sürücüsü M.A. gözaltına alındı ve adli süreç başlatıldı.
Çanakkale'de kamyon kasasında 2 milyon makaron ele geçildi
ÇANAKKALE - Çanakkale'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kamyon kasasında 2 milyon makaron ele geçirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen uygulamada şüpheli bir kamyon durduruldu.
Kamyonda yapılan aramada, 2 milyon makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.