Çanakkale'de Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, Ezine Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım ekibi tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Ezine Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım ekibi tarafından çıkarıldı.

Kaza dün saat 18.45 sıralarında Bozcaada kavşağında meydana geldi. Şaban Özdemir idaresindeki 17 NF 561 plakalı kamyon, Bozcaada kavşağında Hüseyin Özdemir (25) yönetimindeki 17 ZF 995 plakalı otomobile çarptı. Kazada 17 ZF 995 plakalı otomobil sürücüsü Hüseyin Özdemir araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı Hüseyin Özdemir'i sıkıştığı otomobilden çıkarmak için kaza yerine Ezine Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım ekibi sevk edildi. Kaza kırım ekibinin müdahalesi sonrası yaralı Hüseyin Özdemir sıkıştığı araçtan kurtarıldı. Yaralı Özdemir, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla ÇOMÜ Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE