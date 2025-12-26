Çanakkale'de kaçakçılık operasyonuna 3 tutuklama

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 17- 26 Aralık tarihleri arasında, il genelinde düzenlenen kaçakçılıkla mücadele kapsamında 6 adet tabanca, 1 adet havalı tabanca, 281 adet çeşitli çaplarda fişek, 2 adet sis bombası, 6 adet silah tamirinde kullanılan mengene, 18 adet şarjör, 6 adet namlu, 9 adet tetik tertibatı, 200 adet silah yapım ve tamirinde kullanılan materyal, 1 milyon 500 bin adet bandrolsüz makaron, 1 adet elektronik sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 60 bin 520 adet dolu makaron, 70 bin adet boş makaron, 175 paket tütün, 40 kg açık tütün, 318 paket gümrük kaçağı sigara, 23 adet elektronik sigara, 77 adet elektronik sigara atomizeri, 12 paket gümrük kaçağı puro, 9 kilogram nargile tütünü ve 4 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Meydana gelen 5 farklı olay kapsamında adli işlem yapılan 10 şüpheli şahıstan, 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE