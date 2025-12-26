Haberler

Çanakkale'de kaçakçılık operasyonuna 3 tutuklama

Çanakkale'de kaçakçılık operasyonuna 3 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, toplamda 10 şüpheliye adli işlem yapıldı ve 3 kişi tutuklandı. Operasyon sırasında çok sayıda kaçak silah ve dolandırıcılık unsuru ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 17- 26 Aralık tarihleri arasında, il genelinde düzenlenen kaçakçılıkla mücadele kapsamında 6 adet tabanca, 1 adet havalı tabanca, 281 adet çeşitli çaplarda fişek, 2 adet sis bombası, 6 adet silah tamirinde kullanılan mengene, 18 adet şarjör, 6 adet namlu, 9 adet tetik tertibatı, 200 adet silah yapım ve tamirinde kullanılan materyal, 1 milyon 500 bin adet bandrolsüz makaron, 1 adet elektronik sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 60 bin 520 adet dolu makaron, 70 bin adet boş makaron, 175 paket tütün, 40 kg açık tütün, 318 paket gümrük kaçağı sigara, 23 adet elektronik sigara, 77 adet elektronik sigara atomizeri, 12 paket gümrük kaçağı puro, 9 kilogram nargile tütünü ve 4 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Meydana gelen 5 farklı olay kapsamında adli işlem yapılan 10 şüpheli şahıstan, 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
Şehit cenazesinde acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti

Şehit cenazesinde kahreden görüntü
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti