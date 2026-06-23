Haberler

Çanakkale'de farklı suçlardan aranan 10 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de farklı suçlardan aranan 10 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de jandarma ekiplerince 15-21 Haziran tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 87 aranan şahıs ve 9 araç yakalandı. Farklı suçlardan aranan 10 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda farklı suçlardan aranan 10 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15-21 Haziran tarihleri arasında 62 bin 122 şahıs ve 61 bin 416 araç sorgulandı. Yapılan çalışmalar sonucunda 87 aranan şahıs ve 9 araç yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, birden fazla kişi tarafından silahla tehdit suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, bilişim sistemleri kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu veya uyarı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kadına karşı basit yaralama suçundan 1 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kullanmak için uyuşturucu veya uyarı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, tehdit suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik 77 şahıs olmak üzere toplam 87 şüpheli yakalandı. 87 şüpheliden 10'u tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor

Kimse beklemiyordu! Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa-Irak maçına damga vuran görüntü

Görüntüyü izleyenler aynı detaya takıldı

Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu

Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti

Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti
Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Allah belasını versin

Canlı yayında resmen çıldırdı: Ulan senin...
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
KVKK'dan belediyelere canlı yayın yasağı! Uymayanlara ceza verilecek

KVKK düğmeye bastı! Belediyelerin canlı yayınlarına ceza geliyor
İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı

Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağıyor