Çanakkale'de İki Hastanın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi

Çanakkale'de İki Hastanın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi
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Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde rahatsızlanan iki hasta, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından tıbbi tahliyeye alındı ve hastanelere ulaştırıldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde iki hastanın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.

Çanakkale'de rahatsızlanan iki hastanın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi. Gökçeada ilçesi Devlet Hastanesinde kalp krizi tanısı ile bulunan H.Ç.'nin, Çanakkale'ye tıbbi tahliyesi için tahliye talebi Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi. Sahil Güvenlik Botu 2TCSG-903' botu tarafından Gökçeada'dan alınan hasta Kabatepe Feribot iskelesine getirildi.

Bozcaada'da da kafa travması tanısı konulan Ş.E.'nin tıbbi tahliyesi için tahliye talebi Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-16' tarafından Bozcaada iskelesinden alınan hasta özel bir çimento fabrikası limanına getirildi.

Bilinçleri açık ve sağ şekilde ambulanslara alınan iki hasta hastanelerde tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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