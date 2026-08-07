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Çanakkale'de 44 yangında 758 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu

Çanakkale'de 44 yangında 758 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
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Çanakkale iki ayda çıkan 44 orman yangınında 541,289 hektar alan küle döndü.

Çanakkale iki ayda çıkan 44 orman yangınında 541,289 hektar alan küle döndü. 758 futbol sahası büyüklüğünde alan yanarken, orman ve kırsal yangınlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, 1 Haziran-3 Ağustos tarihleri arasında Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti çerçevesinde, 12 ilçede, 178 tim, 742 personel ile bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Bilgilendirme faaliyeti çerçevesinde 475 faaliyet icra edildi.

Tarım makinesi kullanma yasağına uymayanlara ceza

Jandarma ekipleri tarafından bin 315 biçerdöver ve balya makinesi operatörü ile çiftçi vatandaşlara tebligat yapıldı. Kurallara uymayan 23 şahsa 85 bin 215 TL idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda bin 300 afiş ve 7 bin 500 broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

İki ayda 44 orman ve 192 kırsal alan yangını çıktı

Jandarma sorumluluk bölgesinde 1 Haziran-3 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen 44 orman yangınında 541,289 hektar olmak üzere 758 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan zarar gördü. Aynı dönemde 192 adet kırsal alan yangını meydana geldi. Yangınlarda şüpheli 41 kişi gözaltına alındı. İşlemleri ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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