Çanakkale'de farklı suçlardan aranması olan 8 şüpheli yakalandı
Çanakkale'de emniyet ekiplerince yapılan huzur uygulamalarında farklı suçlardan aranması bulunan 8 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda 8019 kişi ve 2358 araç kontrol edilirken, narkotik madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında 8019 şahıs, 2358 araç incelendi. Farklı suçlardan aranması bulunan 8
şahıs yakalandı. 350 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Toplamda 19,87 gram narkotik madde, 13 adet uyuşturucu hap, 284 kök Kenevir bitkisi ele geçirildi. 24 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.
Kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme olayına karışan 4 şüpheli yakalandı. 1 şüpheli adli makamlarca tutuklandı. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 104 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı. - ÇANAKKALE