Çanakkale'de huzur uygulamalarında 7 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de son bir haftada gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 7 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il ve ilçelerde asayişi sağlamak için düzenlenen huzur uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. 1-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 8 bin 411 şahıs ve 2 bin 448 araç sorgulandı. Uygulamalar sırasında farklı suçlardan aranması bulunan, 22 şahıs yakalanırken 463 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. 51 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kamu huzurunu bozacak davranışlarda bulunan 22 şahıs hakkında ise idari yaptırım uygulandı. Denetimler sırasında toplamda; 480 gram narkotik madde, 101 adet narkotik içerikli hap, av tüfeği ve 4 adet fişek ele geçirildi. - ÇANAKKALE