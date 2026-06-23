Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranması olan 6 şüpheli tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 6 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerinde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama ve denetimler kapsamında 10 bin 815 şahıs ve 3 bin 442 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 13 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 542 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Toplamda 15 gram narkotik madde, 681 adet uyuşturucu hap, 2 adet tabanca ile 48 adet mermi ele geçirildi. 59 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçundan işlem yapılan 1 şahıs adli makamlarca tutuklandı. 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Motosiklet hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. İş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili 1 şüpheli tutuklandı. Kasten öldürmeye teşebbüs olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 60 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı