Haberler

Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranması olan 6 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranması olan 6 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı, 6'sı tutuklandı. Denetimlerde uyuşturucu, silah ve mermi ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 6 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerinde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama ve denetimler kapsamında 10 bin 815 şahıs ve 3 bin 442 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 13 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 542 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Toplamda 15 gram narkotik madde, 681 adet uyuşturucu hap, 2 adet tabanca ile 48 adet mermi ele geçirildi. 59 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçundan işlem yapılan 1 şahıs adli makamlarca tutuklandı. 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Motosiklet hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. İş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili 1 şüpheli tutuklandı. Kasten öldürmeye teşebbüs olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 60 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor

Kimse beklemiyordu! Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa-Irak maçına damga vuran görüntü

Görüntüyü izleyenler aynı detaya takıldı

Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu

Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti

Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti
Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Allah belasını versin

Canlı yayında resmen çıldırdı: Ulan senin...
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
KVKK'dan belediyelere canlı yayın yasağı! Uymayanlara ceza verilecek

KVKK düğmeye bastı! Belediyelerin canlı yayınlarına ceza geliyor
İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı

Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağıyor