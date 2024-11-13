Çanakkale'de Huzur Uygulamaları 7/24 Devam Ediyor

Çanakkale'deki huzur uygulamalarına ilişkin açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, "Okul etrafı, yurt çevreleri, metruk binalar, kalabalığın olduğu eğlence alanları, AVM çıkışları, kordon boyları 7/24 ilgili ekiplerimizce kontrol ediliyor" dedi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Okul etrafı, yurt çevreleri, metruk binalar, kalabalığın olduğu eğlence alanları, alışveriş merkezlerinin çıkışları ile kentteki her iki kordon boyunun 7 gün 24 saat esasına göre huzur uygulaması gerçekleştiriliyor. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, "Huzurumuz bozulmasın" başlığı altında huzur uygulamaları hakkında bir açıklamada yaptı. Emniyet Müdürü Kurt, açıklamasında, "Değerli Çanakkaleliler; İl Emniyet Müdürlüğümüz, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde huzur uygulamalarımızı sıklaştırdık. Okul etrafı, yurt çevreleri, metruk binalar, kalabalığın olduğu eğlence alanları, AVM çıkışları, kordon boyları 7/24 ilgili ekiplerimizce kontrol ediliyor. Bu uygulamaların hepimizin huzuru için olduğunu unutmamanızı rica ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, bizim sokaktaki gözümüz sizlersiniz. Lütfen, suça şahit olma anında ihbarda bulunmak için 112 Acil Çağrı Merkezini aramaktan çekinmeyin" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE