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Çanakkale’de huzur uygulamaları: 4 şüpheli tutuklandı

Çanakkale’de huzur uygulamaları: 4 şüpheli tutuklandı
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Çanakkale’de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 4 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 4 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Ağustos ile 7 Eylül tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama ve denetimler çerçevesinde 8 bin 457 şahıs ve bin 809 araç kontrol edilmiştir. Yapılan araç denetimlerinde 529 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Aranması bulunan 13 şüpheli yakalandı

Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 13 şüpheli emniyet ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Huzur uygulamalarında yapılan aramalarda toplamda; 180 gram narkotik madde, 4 kök kenevir bitkisi, 155 uyuşturucu içerikli hap, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 43 bin 420 TL, 1 gram altın, kumar oyununda kullanılan 73 bin 465 TL, 200 Euro ve 100 Dolar, kumarda kullanılan materyaller, 3 adet av tüfeği, ele geçirildi.

Denetimlerde 66 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Emniyet ekiplerince 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 87 şahıs hakkında kabahatler kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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