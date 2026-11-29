Çanakkale'de fırtına nedeniyle 157 yıllık Kurşunlu Camii avlusunda ağaç devrildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale'de fırtına, 1867 yılında yaptırılan Kurşunlu Camii'nin avlusundaki ağacın devrilmesine neden oldu. Olay sırasında avluda insan bulunmadığı için can kaybı yaşanmazken tente kullanılmaz hale geldi.
Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle 157 yıllık tarihi Kurşunlu Camii'nin avlusundaki ağaç devrildi.
Çanakkale için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yer yer rüzgarın şiddeti saatte 75-90 kilometreye ulaşıyor. Kentte etkili olan fırtına nedeniyle 1867 yılında yaptırılan tarihi Kurşunlu Camii'nin avlusundaki ağaç devrildi. Cami çevresinde insan bulunmaması nedeniyle can kaybı olmazken avluda bulunan tente kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı