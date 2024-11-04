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Çanakkale'de Feci Kaza: Araçta Sıkışan Kadın ve Bebek Yaralanmadı

Çanakkale'de Feci Kaza: Araçta Sıkışan Kadın ve Bebek Yaralanmadı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kadın araçta sıkışarak kurtarıldı. 4 aylık bebekle birlikte kazayı yara almadan atlattılar. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını 45 dakikada kurtardı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki araç çarpıştı. Kazada araçta sıkışan kadın ve 4 aylık bebek kazayı yara almadan atlattı. Araçta sıkışan kadın 45 dakikalık çalışma sonucu sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Kaza gece saat 00.00 sıralarında Bayramiç-Ezine karayolu üzerinde meydana geldi. Ezine istikameti üzerindeki döner kavşakta Hülya Hadımoğlu idaresindeki 17 AAF 847 plakalı araç ile Ercan Candan yönetimindeki 17 ACD 950 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada 17 AAF 847 plakalı araç sürücü Hülya Hadımoğlu araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık müdahalesi sonrası Hülya Hadımoğlu, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Araçta bulunan Hülya Hadımoğlu, 4 aylık bebek Kerem Özcan ile 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. Ambulansla hastaneye götürülen 4 aylık bebeğin kontrolleri yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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