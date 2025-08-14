6 kişiye mezar olan kazada kimlikler belli oldu! AK Partili ismin akrabası çıktı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği kazadan detaylar ortaya çıktı. 6 kişinin kimlikleri belli olurken kazada hayatını kaybeden Oktay Çelik'in AK Parti Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik'in amcası olduğu öğrenildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı ve 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada detaylar ortaya çıktı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Çınarcık köyü yakınlarında 22 ACR 179 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cenazelerin araçlardan çıkarılmalarının ardından kimlik tespitlerinin yapıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada Remzi Şen (43), Hayati Yılmaz (49), Olcay Baskın (42), Oktay Çelik (45), Evrim Oluçay (28) ve Atakan Yılmazdere hayatını kaybetti.

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKANININ AMCASI

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Oktay Çelik'in AK Parti Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik'in amcası olduğu belirtildi. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili çok yönlü tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
