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Çanakkale'de Erken Evlilik ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi

Çanakkale'de Erken Evlilik ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Ezine ilçesinde erken yaşta zorla evliliklerin önlenmesi ve aile içi şiddetle mücadele amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenledi. Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı ve vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince ekiplerince, Ezine ilçesinde erken yaşta zorla evliliklerin önlenmesi ve aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele için bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara KADES uygulaması tanıtıldı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince ekiplerince Ezine ilçesinde vatandaşlara yönelik, erken yaşta zorla evliliklerin önlenmesi ve aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele için bilgilendirme yapıldı. Çocuk yaşta evliliklerin yasal olarak suç olduğu, şiddete maruz kalan kadınların tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri ve nerelere başvuru yapabilecekleri konusunda yapılan bilgilendirmenin yanı sıra Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtılarak broşür dağıtıldı. Çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitabı hediye edildi.

Konuyla ilgili olarak Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "'Çocuk yaşta evlilik', taraflardan birinin çocuk olduğu hem resmi hem de gayri resmi evliliklerdir. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununda 'Daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişi çocuktur' olarak belirtilmiş olup, taraflardan birinin dahi 18 yaşından küçük olması evliliğin yasal olarak mümkün olması veya resmi nikah gerçekleşmesinin bir önemi olmadığı gibi çocuğun istek ya da rızasından bahsedilemez. Çocukların gerek fiziksel gerekse ruhsal gelişimleri göz önüne alındığında, evlilik kurumunun içerisinde yer almaları yasal olarak mümkün değildir. Evlilik kurumuna dahil edilen çocuklar; sağlık, eğitim, güvenlik gibi pek çok alandaki risk ve tehlikelere açık hale gelmektedir. Bu kapsamda; çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerin önlenebilmesi maksadıyla Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan roman vatandaşlarımız ziyaret edilerek çocuk yaşta evliliklerin yasal olarak suç olduğu konusunda ve şiddete maruz kalan kadınların tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri ve nerelere başvuru yapabilecekleri konusunda bilgilendirme faaliyeti yapılmıştır. Jandarma ekipleri tarafından, Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtılarak broşür dağıtılmış, çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitabı hediye edilmiştir. Çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler ve şiddetin her türlüsüyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Jandarma sorumluluk sahasındaki tüm kadın ve çocuk yaşta ve zorla evlendirilen mağdur çocuklara ulaşmayı hedeflemektedir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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