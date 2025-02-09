Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki

Erdoğan, Trump'a demediğini bırakmadı: Dikkate değer bir yanı yok
Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde şiddetli deprem! Bu sefer Türkiye'den de hissedildi
CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar

CHP'de son zamanların en kritik toplantısı
Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi!

Çanakkale'de Domuz Avında Kazara Ateş Alan Tüfek Genç Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Domuz Avında Kazara Ateş Alan Tüfek Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Biga ilçesinde domuz avından dönerken av tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralanan 22 yaşındaki Sezgin Yeşil, hastanede yaşamını yitirdi.

Çanakkale'de domuz avından dönerken av tüfeğinin ateş alması ile ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Biga ilçesine bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. Arkadaşları ile domuz avı sonrası köye dönen Sezgin Yeşil (22) araçtan indiği sırada iddiaya göre av tüfeği kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalarla genç ağır yaralanırken, arkadaşları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Yeşil, Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, jandarma olayla ilgili inceme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu
img

'Lojistik kralı'na gizli kayıt gözaltısı! Dedektif tutup şantaj yaptı
img

"Öldüren" serumla ilgili bakanlıktan kritik açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanıt gecikmedi: Murat Sancak, canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı

Murat Sancak, canlı yayında verdi veriştirdi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Benim için penaltı olmamaya daha yakın

Okan Buruk'tan ortalığı karıştıracak "penaltı" itirafı
Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı!
Etna Yanardağı'nda güçlü lav akıntısı meydana geldi

Yanardağ püskürmeye başladı
Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın

Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı
Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor

Türkiye'nin altında korkutan keşif: Gittikçe büyüyüp yayılıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.