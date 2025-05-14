Çanakkale'de Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Gözaltı, 2 Tutuklama
Çanakkale'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı. Şüphelilerin bilişim yoluyla 10 farklı dolandırıcılık suçuna karıştığı belirlendi.
Çanakkale'de gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce bilişim yoluyla 10 farklı dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen C.Ç., O.Ç., K.U., A.A., İ.Z. ve B.B. isimli 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. İnternet sitelerinde ilan vererek kapora dolandırıcılığı ve kendilerine ait olmayan eşyaları satmaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilerden B.B., İ.Z., A.A., K.U. çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, O.Ç ve C.Ç. tutuklandı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa