Çanakkale'de çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale'de çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çanakkale'de çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Karaköy köyü Gedikoba mahallesinde bu sabah saatlerinde çöplük alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Karaköy köyü Gedikoba mahallesinde bu sabah saatlerinde çöplük alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yenice ilçesine bağlı Karaköy köyü Gedikoba mahallesi yakınlarında bulunan çöplük alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı ile zamanında yangına müdahale eden Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı işçi, arazöz ve köylüler, kısa sürede alevleri yayılmasını engelledi.

Yangının orman arazisine sıçramadan söndürülmesi felaketin önüne geçildi. Çölük alanda çıkan yangın ile ilgili tahkikat sürüyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Çanakkale'de çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Çanakkale'de çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Çanakkale'de çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale, Karaköy, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title