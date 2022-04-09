Çanakkale'de çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldü

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Karaköy köyü Gedikoba mahallesinde bu sabah saatlerinde çöplük alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yenice ilçesine bağlı Karaköy köyü Gedikoba mahallesi yakınlarında bulunan çöplük alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı ile zamanında yangına müdahale eden Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı işçi, arazöz ve köylüler, kısa sürede alevleri yayılmasını engelledi.

Yangının orman arazisine sıçramadan söndürülmesi felaketin önüne geçildi. Çölük alanda çıkan yangın ile ilgili tahkikat sürüyor. - ÇANAKKALE