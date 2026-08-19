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Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: 8 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: 8 Şüpheli Tutuklandı
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Çanakkale'de 10-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen huzur uygulamalarında 11 bin 199 şahıs ve 3 bin 847 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalanırken, 8'i tutuklandı. Uygulamalarda 48 gram narkotik madde, 227 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10-17 Ağustos tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama ve denetimler çerçevesinde 11 bin 199 şahıs ve 3 bin 847 araç kontrol edildi. Bin 203 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. 55 şüpheli şahsa adli işlem yapılmış olup; çıkarıldıkları adli makamlarca 4 şüpheli tutuklandı.

Aranan 25 şüpheli yakalandı

Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 25 şüpheli emniyet ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan aramalarda toplamda; 48 gram narkotik madde, 227 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 116 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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