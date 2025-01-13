Üye Girişi
Haberler
Gözler bugün Erdoğan'ın vereceği müjdelerde! İlk ipuçları gelmeye başladı

Gözler bugün vereceği müjdelerde! İşte ilk ipuçları
CHP, Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması sonrasında Beşiktaş'ta toplanıyor

Saat verildi! CHP gözaltı kararı sonrası harekete geçiyor
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında
Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"

Çanakkale'de Çaya Uçan Otomobilin Sürücüsü Serbest Bırakıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada, sürücü İlkehan Mert Salathan yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Araç, kontrolden çıkıp çaya uçmuştu.

1 kişinin öldüğü çaya uçan otomobilin sürücüsü serbest bırakıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde 1 kişinin öldüğü kazada sürücü, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Çan'a bağlı Çomaklı köyünde meydana geldi. Ali Kaan Demir ve İlkehan Mert Salathan'ın içinde bulunduğu 41 AFU 652 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp çaya uçtu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İlkehan Mert Salathan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazada araçtan çıkıp suda kaybolan Ali Kaan Demir için bölgeye jandarma, AFAD, Sahil Güvenlik dalgıçları, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa adamlar gönderildi. Demir, yapılan çalışmalar sonucunda deniz polisince araçtan 50 metre ileride ölü bulundu. Demir'in cenazesi Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ali Kaan Demir bugün öğlen vakti Esentepe İmam Hüseyin Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Çaya uçan otomobil sürücüsü İlkehan Mert Salathan ise hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salathan, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Çanakkale'de Çaya Uçan Otomobilin Sürücüsü Serbest Bırakıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜVEN ŞAHİN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de yangın felaketiyle başa çıkılamıyor! Beklenen rüzgar endişeleri artırdı

ABD'yi korkudan titreten tahmin! Hesaplar altüst oldu
Yenidoğan Çetesi davasında yapılan itiraz nedeniyle duruşma ertelendi

Türkiye'nin takip ettiği davaya damga vuran itiraz! Duruşma ertelendi
Kocasının bıçaklayan genç kadın, olayın mide bulandıran sebebini gözyaşlarıyla anlattı

Kocasını bıçaklamıştı, olayın ardından mide bulandıran bir neden çıktı
MasterChef şampiyonu Onur, Beyza ile aşkı mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi

Şampiyon, Beyza ile aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi
MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

MİT hain saldırının failini yakaladı
Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi

Son Dakika Haberleri

ATV CANLI YAYIN İZLE || 13 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Hızlı tren bilet fiyatları ne kadar, zam geldi mi? Ankara-İstanbul hızlı tren ne kadar, kaç TL? Aycan ve Onur barıştı mı? Kısmetse Olur Aycan Onur çifti ne zaman barıştı? MasterChef Onur ve Beyza sevgili mi? MasterChef şampiyonu Onur ne dedi? Bu akşam Uzak Şehir var mı? 13 Ocak Uzak Şehir yeni bölüm yayınlanacak mı? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gizem Karaca hamile mi? Gizem Karaca'nın eşi kim? Ayşe Barım olayı nasıl başladı? Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya olayında son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak? Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeler ne? HALKA ARZ SONUÇLARI | EGEYAPI halka arz sonuçları açıklandı mı? Ege Yapı kaç lot verdi? BARAJ DOLULUK ORANI 13 OCAK | İstanbul'da yağışlar barajları ne kadar doldurdu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.