Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Tutuklandı

Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Tutuklandı
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Çanakkale'de Uğur Zan, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı sokak ortasında başından vurarak öldürdü. Olayın ardından Uğur Zan tutuklandı.

Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı (25) sokak ortasında başından silahla vuran Uğur Zan (34), kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Zan, 34 GGZ 686 plakalı otomobil ile boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Zeynep Zan'ın kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü kesti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabanca ile eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zeynep Zan, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Zan'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobiliyle kaçan Uğur Zan ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Zan, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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