Çanakkale'de Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Çanakkale'de Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Çanakkale'de çay ocağında oturan bir kişi, husumetlisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle saldırgan etkisiz hale getirildi.

Çanakkale'de çay ocağında otururken husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Demircioğlu Caddesi üzerinde bir çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre çay ocağında oturan M.A., husumetlisi olduğu öğrenilen Ç.A. tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu bıçaklı saldırgan etkisiz hale getirildi. Vatandaşlar saldırganı etkisiz hale getirdikten sonra sağlık ve polis ekiplerine durumu bildiridi. M.A., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, Ç.A. polis ekiplerine teslim oldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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