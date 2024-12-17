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Çanakkale'de Beton Mikseri ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Çanakkale'de Beton Mikseri ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen kazada, beton mikseri ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerindeki sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti ve hastaneye kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Çanakkale-Balıkesir kara yolu Yenice ilçesi girişinde meydana geldi. Ahmet Özdemir idaresindeki 17 ZG 272 plakalı otomobil ile 17 FD 826 plakalı beton mikseri çarpıştı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Özdemir yaralandı. Yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yenice Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili incemele başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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