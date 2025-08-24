Çanakkale'de Balıkçı Teknesinde 56 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de Balıkçı Teknesinde 56 Kaçak Göçmen Yakalandı
Güncelleme:
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir balıkçı teknesinde 19'u çocuk 56 kaçak göçmen ve 4 göçmen kaçakçısını yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Eceabat ilçesi açıklarında balıkçı teknesi içerisinde kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik öotları KB-5 ve KB 44 tarafından hareket halindeki balıkçı teknesi durduruldu. Durdurulan tekne içerisindeki 19'u çocuk olmak üzere toplam 56 kaçak göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçıları ise gözaltına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
