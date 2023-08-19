Çanakkale'de av malzemeleri satan iş yerinden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde av malzemeleri satılan bir iş yerinden hırsızlık yapan zanlı, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde av malzemeleri satılan bir iş yerinden hırsızlık yapan zanlı yakalandı.

İstiklal Caddesi'nde av malzemeleri satılan iş yerinde 11 Ağustos'ta meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin, iş yeri sahibi Nur Eren emniyete giderek şikayetçi oldu.

İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının zanlısının M.Ü. olduğunu tespit etti.

Balıklıçeşme köyünde bir minibüste gözaltına alınan ve emniyete götürülen M.Ü'nün, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Zanlının iş yeri sahibinin göremediği bir bölümden çaldığı havalı tabancayı beline sakladıktan sonra olay yerinden ayrılması, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.