Çanakkale'de Arıza Yapan Araç Kazada Bulundu

Çanakkale'de bir garip kaza: Arıza yapan araç kaza yapmış halde bulundu

Çanakkale'de yol kenarında arıza yapan araç kaza yapmış halde bulundu

ÇANAKKALE - Çanakkale'de gece yarısı arıza nedeniyle yol kenarında park halinde olan 20 LF 993 plakalı otomobil sabah saatlerinde kaza yapmış halde bulundu.

Olay sabah saatlerinde Çanakkale'nin Biga ilçesi ile Çan ilçesi arasındaki Sarıkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 20 LF 993 plakalı otomobil gece saatlerinde arıza yaptı. Sürücü aracı yol kenarına çekti. Sabah saatlerinde jandarma yol kenarında kaza yapmış aracı buldu. İddiaya göre; araca gece yarısı bir TIR yada kamyon çarptığı ihtimalinde durulması üzerine jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazada aracın sol arka tarafının zarar gördüğü tespit edildi.